Тейлор Свіфт назвали "Артистом десятиліття": яку нагороду отримає зірка

Популярна американська співачка Тейлор Свіфт отримає ще одну нагороду до своєї колекції. Вона перемогла в номінації "Артистка десятиліття" та отримає премію в рамках American Music Awards.

Урочиста церемонія American Music Awards пройде у Нью-Йорку 24 листопада. Саме тоді Тейлор Свіфт отримає престижну статуетку та премію як "Артист десятиліття". Окрім цього, зірка позмагається за перемогу ще в 5 номінаціях – "Артист року", "Найкращий кліп", "Найкраща поп / рок-артистка", "Найкращий поп / рок-альбом" і "Найкращий сучасний артист". Відтак є велика ймовірність, що знаменита американка кілька разів виходитиме на сцену за нагородами.

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Як повідомляють представники American Music Awards, у мережі було відкрите голосування, яке й допомогло визначити "Артиста десятиліття". Прихильники масово підтримали Тейлор Свіфт, тому на офіційній твіттер-сторінці завчасно з'явилось оголошення про переможця в цій категорії. За словами творців премії, співачка є однією з найуспішніших вокалісток сучасності, що врахували при виборі лауреата. Вона може похизуватись 23 статуетками American Music Awards, в той час як рекорд належить Майклу Джексону (24 відзнаки). Під час церемонії Тейлор Свіфт не тільки отримає нагороду, але й виконає найпопулярніші хіти зі свого репертуару.

У цьому десятилітті вона виграла більше нагород American Music Awards, ніж хто-небудь інший. Вона претендує на ще 5 відзнак у 2019 році. І вона виступає на цьогорічному AMA's LIVE 24 листопада. Тейлор Свіфт – наш "Артист десятиліття",

– зазначили представники премії.

Що таке American Music Awards?Це щорічна музична премія в США, яка супроводжується грандіозним шоу. Вперше церемонію провели у 1973 році за ініціативи Діка Кларка. Урочисту подію транслювали на американських каналах, а вона привернула увагу всіх світових ЗМІ. Відтоді у Нью-Йорку щороку відзначають найкращих вокалістів, вручаючи їм престижну премію American Music Awards. На відміну від Греммі, переможців тут визначають не експерти, а громадськість. За кілька тижнів до церемонії у мережі влаштовують голосування, пропонуючи людям віддати голос за своїх кумирів.