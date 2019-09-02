Тейлор Свіфт очолила хіт-парад Billboard з новим альбомом Lover

Американська співачка Тейлор Свіфт, яка є однією з найвпливовіших жінок світу, встановила рекорд зі своїм шостим альбомом Lover – очолила хіт-парад Billboard.

Про це повідомляє видання Billboard. Зазначається, що протягом тижня було продано 867 тисяч примірників нового альбому, з них 679 тисяч у США.

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Цікаво те, що Тейлор Свіфт стала єдиною жінкою у Великобританії, чотири альбоми якої протягом 10 років займали перше місце в чартах Billboard. Йдеться про Lover, Red, +1989 і Reputation.

Я лише хотіла дуже подякувати вам, друзі, за один з найкращих тижнів мого життя. Будь-яких слів подяки буде мало,

– наголосила співачка.

Додамо, цього року артистка також очолила рейтинг найбільш високооплачуваних співачок світу за версією журналу Forbes.

Тейлор Свіфт – Lover: дивіться відеокліп