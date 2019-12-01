Тейлор Свіфт прикрасила обкладинку британського Vogue: фото
Американська співачка Тейлор Свіфт, яка протягом багатьох років є в переліку найвпливовіших жінок світу і найпопулярніших співачок, знялася для обкладинки січневого номеру британського глянцевого журналу Vogue.
Перші знімки з Тейлор були опубліковані на офіційній сторінці глянцю в інстаграмі. В інтерв'ю для журналістів Vogue Свіфт розповіла про свою роботу в екранізації знаменитого мюзиклу "Кішки" британського композитора Ендрю Ллойда Веббера, який очолює список найбагатших музикантів у світі.
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У "Кішках" Тейлор грає роль Бомбалуріни і буде зображена в образі рудої кішки. А на обкладинці Vogue співачка з'явилася у ніжному образі з ідеальним макіяжем з акцентом на очах.
Свіфт в одязі від Chanel позувала в об'єктиві знаменитого британського фотографа Крейга Макдіна, а образи придумав головний редактор Едуард Еннінфул.
Тейлор Свіфт / Instagram / @britishvogue
Тейлор Свіфт / Instagram / @britishvogue
Тейлор Свіфт / Instagram / @britishvogue