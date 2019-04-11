Тейлор Свіфт приємно здивувала свою шанувальницю, яка ледь вижила після аварії

29-річна американська співачка часто влаштовує приємні сюрпризи для своїх шанувальників. Так, днями мережу підірвали знімки прихильниці Тейлор Свіфт, яка отримала від свого кумира несподіваний презент.

Палка фанатка творчості Тейлор Свіфт нещодавно потрапила в жахливу автокатастрофу. Ліндсі Сайзмор дивом вижила, оскільки не до кінця притрималася правил техніки безпеки, не використовувала пасок безпеки, а подушки в момент зіткнення не спрацювали.

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Дівчина перебуває в лікарні з важкими травмами: у неї зламані ребра, шия, ноги, рука та хребет. Кумир Тейлор Свіфт зі всіх сил намагався донести до неї цю інформацію і йому вдалося. Співачка надіслала великий букет квітів у лікарню, в якій лежить Ліндсі, а також написала зворушливу листівку.

Привіт, друже! Я жахаюся від того, що з тобою трапилося. Моє серце завмерло, коли я дізналася, через що довелося пройти такій прекрасній людині, як ти! Сподіваюся, ці квіти додадуть яскравих фарб у твій день. Скоро ти знімеш цей бандаж з шиї, і ми всі разом знову будемо запалювати на моїх концертах,

– підтримала потерпілу дівчину Тейлор Свіфт.



Ліндсі Сайзмор отримала листівку від Тейлор Свіфт / Instagram / @taylorslittleswiftie