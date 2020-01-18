Тейлор Свіфт спровадила Джастіна Бібера під час тренування у спортзалі: подробиці

Одна з провідних сучасних виконавиць дала черговий привід для чуток про публічний конфлікт з канадським артистом. Тейлор Свіфт відмовилася тренуватися з Джастіном Бібером в одному спортзалі.

Влітку цього року гучний скандал сколихнув музичну індустрію. Тейлор Свіфт вимагала у менеджера Скутера Брауна повернути права на шість платівок, які принесли їй всесвітню популярність. Після того, як продюсер відмовився укладати угоду з колишньою підопічною, виконавиця привселюдно звинуватила його у цькуванні.

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На захист наставника став популярний співак Джастін Бібер, який на сторінках свого інстаграму промовисто заступився за свого менеджера. Виконавець порадив врегулювати конфлікт під час особистої розмови, а не гнівними образами в мережі.

Відтоді стосунки артистів, які разом у підлітковому віці очолювали провідні музичні чарти та славилися своєю зірковою дружбою, остаточно підірвалися. Як повідомляє видання TMZ, популярна співачка відмовилася тренуватися з Бібером в одному залі.

Інцидент стався днями в Лос-Анджелесі, коли знаменитість мала персональне тренування в одному з тренажерних залів. У цей час там займався її зірковий колега. Охорона Тейлор Свіфт попросила представників Бібера покинути зал, проте ті відповіли категорично.

Як запевняють очевидці, за випадковим збігом обставин Джастін завершив свої фізичні вправи та добровільно покинув приміщення. Інсайдери повідомили, що сама Тейлор Свіфт не мала жодного наміру вкотре провокувати конфлікт зі своїм колегою. Вона попередньо узгодила зустріч з тренером наодинці.



Джастін Бібер / TMZ