Тейлор Свіфт стала чоловіком у новому кліпі The Man: вражаюче перевтілення

Американська попвиконавиця Тейлор Свіфт випустила новий відеокліп на пісню The Man, в якому артистка стала чоловіком-"нарцисом".

Новий хіт з’явився на ютуб-каналі Тейлор Свіфт 27 лютого. Там виконавиця стала успішним та доволі самозакоханим чоловіком, який намагається всім показати свої досягнення. Йому подобається, коли ним захоплюються і хвалять за здобутки – на роботі, в сім’ї, у спорті.

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Втім наприкінці відеоролику стає зрозуміло, що це лише акторська гра чоловіка, а режисером картини показують саму Тейлор. Вже у титрах до відеокліпу шанувальники бачать, що насправді головним героєм була сама Тейлор, яку професійно загримували та вбрали у чоловічий одяг. Лише за 3 години після публікації відеоролик переглянули майже мільйон разів.

Тейлор Свіфт – The Man: дивитись відео онлайн

Що цікаво, на одному з кадрів можна побачити відсилання до нового біографічного фільму про Тейлор Свіфт "Miss Americana", але на постері фільму був зображений, щоправда, головний герой кліпу з чоловічим іменем "Тайлер Свіфт".



Кадр з кліпу The Man Тейлор Свіфт / Скріншот з відео