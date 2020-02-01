24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Тейлор Свіфт випустила саундтрек Only the Young до автобіографічного фільму

22 Читать новость на русском
Співачка Тейлор Свіфт / Instagram / @taylorswift

Одна з провідних виконавиць сучасності стала головною героїнею стрічки Miss Americana, яка екранізує її шлях до успіху. У день виходу картини на стрімінговій платформі Netflix Тейлор Свіфт оприлюднила пісню Only the Young, яка стала лейтмотивом для її історії.

Документальний фільм виробництва Netflix про Тейлор Свіфт вийшов на широкі екрани на стрімінговому сервісі вчора,  31 січня. Режисерка фільму Лана Вілсон вирішила створити документальний фільм, який показує перехідний період в житті виконавиці.

Читайте також: Тейлор Свіфт зізналася, що виснажувала себе голодуванням через надмірну вагу

У той час, як стрічка Miss Americana розповідає про те, як зірка знайшла власний голос не тільки як популярна сучасна музикантка, але і як жінка. Тейлор Свіфт вирішила записати трек Only the Young, що приурочений до автобіографічного фільму. 

Пісня про те, що глобальне майбутнє за молодими людьми, які спроможні змінити свою країну та світ в цілому. 30-річна виконавиця закликає не залишатися осторонь суспільних проблем: "Тільки молоді. Не кажи, що ти втомився боротися. Потрібно лише почекати, попереду фінішна пряма. Тільки молоді, тільки молоді, тільки молоді, можуть бігти". 

Тейлор Свіфт, яка здобула світову популярність вже в підлітковому віці, прагне надихнути молодь на нові звершення й на власному прикладі довести, що їм під силу будь-які вершини. 

Тейлор Свіфт –  Only the Young: слухайте пісню онлайн

 

Оренда квартири в Києві та інших містах Європи: де дешевше жити
сьогодні
3613
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:29 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 115
31 січня 11:27 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 52986
30 січня 16:26 Фільми про підлітків, школу, дружбу та любов: найкраща добірка
Юлія Турелик 1373
30 січня 16:00 День народження Всеволода Нестайка: що відомо про класика дитячої літератури
Юлія Турелик 722
30 січня 11:49 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 34749
Новини
Більше новин
Залиште відгук