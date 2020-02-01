Тейлор Свіфт випустила саундтрек Only the Young до автобіографічного фільму

Одна з провідних виконавиць сучасності стала головною героїнею стрічки Miss Americana, яка екранізує її шлях до успіху. У день виходу картини на стрімінговій платформі Netflix Тейлор Свіфт оприлюднила пісню Only the Young, яка стала лейтмотивом для її історії.

Документальний фільм виробництва Netflix про Тейлор Свіфт вийшов на широкі екрани на стрімінговому сервісі вчора, 31 січня. Режисерка фільму Лана Вілсон вирішила створити документальний фільм, який показує перехідний період в житті виконавиці.

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У той час, як стрічка Miss Americana розповідає про те, як зірка знайшла власний голос не тільки як популярна сучасна музикантка, але і як жінка. Тейлор Свіфт вирішила записати трек Only the Young, що приурочений до автобіографічного фільму.

Пісня про те, що глобальне майбутнє за молодими людьми, які спроможні змінити свою країну та світ в цілому. 30-річна виконавиця закликає не залишатися осторонь суспільних проблем: "Тільки молоді. Не кажи, що ти втомився боротися. Потрібно лише почекати, попереду фінішна пряма. Тільки молоді, тільки молоді, тільки молоді, можуть бігти".

Тейлор Свіфт, яка здобула світову популярність вже в підлітковому віці, прагне надихнути молодь на нові звершення й на власному прикладі довести, що їм під силу будь-які вершини.

Тейлор Свіфт – Only the Young: слухайте пісню онлайн