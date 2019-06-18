Тейлор Свіфт запросила Кеті Перрі, Раяна Рейнольдса та Еллен Дедженерес у свій новий кліп: відео

Знаменита американська виконавиця Тейлор Свіфт випустила новий кліп під назвою You Need To Calm Down, де зібрала перших представників іноземного шоу-бізнесу. ЛГБТ-вечірка, яскраві костюми та зірковий склад у відеокліпі отримав бажаний результат – його переглянули майже 20 мільйонів разів лише за одну добу.

Тейлор Свіфт часто епатує не лише на червоній доріжці, а й у власній кар'єрі. Її кліпи часто супроводжуються скандалами, а нові треки набувають шаленого розголосу. Новий кліп на трек You Need to Calm Down отримав не менший "фідбек" на YouTube, відтак став одним з найпопулярніших за останню добу. Сингл вперше був презентований у мережі за 4 дні до прем'єри кліпу – 17 червня.

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Тейлор Свіфт – You Need to Calm Down: дивитись відео онлайн

Трек на пісню увійде в її майбутній альбом під назвою Lover, реліз якого запланований на 23 серпня. У новій відеороботі режисера Дрю Кірчса можна побачити безліч знаменитостей, серед яких співаки Кеті Перрі, Ciara та Адам Ламберт, шоумен Ру Пол і ведуча Еллен Дедженерес, актори Лаверн Кокс Раян Рейнольдс, фігурист Адам Ріппон та багато інших.

У кліпі, присвяченому місяцю прайду, показано, як ЛГБТ-спільнота розважається, одружується, веселиться та насолоджується життям, в той час як група людей поряд протестує і скандує про аморальність того, що відбувається. У кінці ролика можна побачити, як артистка Кеті Перрі в знаменитому костюмі бургера з фешн-події Met Gala 2019 підходить до Тейлор (у костюмі картоплі фрі) та обіймається з нею.



Кеті Перрі і Тейлор Свіфт помирились оригінальним способом / Скріншот з відео

Таке возз'єднання наче символізує про примирення зірок після тривалого ворогування – кілька років тому Перрі переманила танцюриста з команди Свіфт напередодні її туру, а потім намагалась привернути увагу екс-бойфренда Тейлор Кельвіна Харріса.