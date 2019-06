Тейлор Свіфт запросила Кеті Перрі, Раяна Рейнольдса та Еллен Дедженерес у свій новий кліп: відео

Тейлор Свіфт випустила кліп на пісню You Need to Calm Down / Скріншот з відео

Знаменита американська виконавиця Тейлор Свіфт випустила новий кліп під назвою You Need To Calm Down, де зібрала перших представників іноземного шоу-бізнесу. ЛГБТ-вечірка, яскраві костюми та зірковий склад у відеокліпі отримав бажаний результат – його переглянули майже 20 мільйонів разів лише за одну добу.