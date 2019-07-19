Тейлор Свіфт зіграла головну роль у запальному мюзиклі: з'явився трейлер

Американська поп-співачка Тейлор Свіфт стала героїнею бродвейського мюзиклу "Кицьки" (Cats). Зйомками кіноадаптації займається компанія Universal Pictures, яка вже опублікувала перший офіційний трейлер.

В основі сюжету мюзиклу – життя кішок різних пород із Племені обраних. Щороку вони збираються на урочистий бал, куди приїжджають з різних куточків світу. Під час знакової події кішки влаштовують справжню вечірку з танцями, піснями та відвертими історіями. У кожній розповіді головні героїні немов доводять, чому вони є обраними та мають належати до Племені.

Читайте також:"Стриптизерки": мережу приголомшили танці Дженніфер Лопес у першому трейлері

Режисером запального фільму "Кицьки" став Том Хупер. Саме він вирішив екранізувати славнозвісний бродвейський мюзикл, створений Ендрю Лойдом Узббером у 1981 році. Режисер запросив знаменитих голлівудських красунь на головні ролі, що викликало чималу цікавість до кінострічки. Так, у фільмі можна буде побачити Тейлор Свіфт, Джуді Денч, Дженніфер Хадсон та Ребел Вілсон. Окрім цього, у "Кицьках" зіграв і знаменитий Ідріс Ельба.

Зйомки кінострічки розпочались ще влітку 2018 року, про що Тейлор Свіфт сповістила у своєму блозі. Наразі автори проекту опублікували дебютний трейлер, який підкорює мережу. Світова прем'єра ж фільму запланована на 19 грудня 2019 року.

Дивіться перший трейлер до фільму "Кицьки": відео