Тейлор Свіфт зіграла головну роль у запальному мюзиклі: з'явився трейлер

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"Кицьки": трейлер і сюжет мюзиклу
"Кицьки": трейлер і сюжет мюзиклу / Скріншот з відео

Американська поп-співачка Тейлор Свіфт стала героїнею бродвейського мюзиклу "Кицьки" (Cats). Зйомками кіноадаптації займається компанія Universal Pictures, яка вже опублікувала перший офіційний трейлер.

В основі сюжету мюзиклу – життя кішок різних пород із Племені обраних. Щороку вони збираються на урочистий бал, куди приїжджають з різних куточків світу. Під час знакової події кішки влаштовують справжню вечірку з танцями, піснями та відвертими історіями. У кожній розповіді головні героїні немов доводять, чому вони є обраними та мають належати до Племені.

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Режисером запального фільму "Кицьки" став Том Хупер. Саме він вирішив екранізувати славнозвісний бродвейський мюзикл, створений Ендрю Лойдом Узббером у 1981 році. Режисер запросив знаменитих голлівудських красунь на головні ролі, що викликало чималу цікавість до кінострічки. Так, у фільмі можна буде побачити Тейлор Свіфт, Джуді Денч, Дженніфер Хадсон та Ребел Вілсон. Окрім цього, у "Кицьках" зіграв і знаменитий Ідріс Ельба.

Зйомки кінострічки розпочались ще влітку 2018 року, про що Тейлор Свіфт сповістила у своєму блозі. Наразі автори проекту опублікували дебютний трейлер, який підкорює мережу. Світова прем'єра ж фільму запланована на 19 грудня 2019 року. 

Дивіться перший трейлер до фільму "Кицьки": відео

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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