Тейлор Свіфт звинуватили у плагіаті кліпу Бейонсе: відео

Популярна американська поп-співачка Тейлор Свіфт нещодавно випустила новий кліп із назвою You Need To Calm Down. Ролик отримав чимало схвальних відгуків, однак це не врятувало його від скандалу.

Користувачі мережі помітили, що яскраве відео частково нагадує відомий кліп Бейонсе Party. Поп-діва опублікувала його ще у 2011 році, показавши в ролику розваги із друзями та дозвілля у трейлері. Фрагменти сюжету дещо запозичила Тейлор Свіфт. Читайте також: У кліпі Насті Каменських і Потапа помітили схожість з відео Бейонсе Так, у кліпі до пісні You Need To Calm Down, прем'єра якого відбулась 17 червня, запальна співачка теж постала у трейлері, зробивши його у стилі Барбі – рожевим. Після цього Тейлор Свіфт, як і Бейонсе, вийшла на вулицю, де влаштувала гучну вечірку. Однак, на відміну від поп-діви, артистка запросила для зйомок своїх зіркових друзів: Кеті Перрі, Ciara та Адама Ламберта, шоумена Ру Пола і ведучу Еллен Дедженерес, акторів Лаверна Кокса і Раяна Рейнольдса, фігуриста Адама Ріппона та багато інших. Виявляється, Бейонсе залишила декорації зі свого кліпу Party: як мило, що вона дозволила ними покористуватися,

– написали хейтери у мережі. Окрім цього, новий кліп назвали гламурною версією Бейонсе. Сама Тейлор Свіфт наразі не коментувала будь-яких звинувачень у плагіаті. Не зважає на це і поп-діва Бейонсе. Дивіться кліп Тейлор Свіфт до пісні You Need To Calm Down: відео Дивіться кліп Бейонсе до пісні Party​: відео