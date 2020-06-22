У Голлівуді майстерно підігріли цікавість кіноманів до майбутньої шпигунської стрічки "Кінгс Мен" (The King’s Man). Бойовик вже привернув увагу завдяки видовищним трейлерам, які з'явились у мережі.

Режисером шпигунської стрічки "Кінгс Мен" виступив Меттью Вон. Цю інформацію підтверили і замовники фільму – представники кінокомпанії 20th Century Fox. Наразі прем'єра бойовика запланована на вересень 2020 року, однак, як повідомляє 24 канал, реліз стрічки можуть перенести через пандемію коронавірусу.

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Та хоч остаточної дати презентації "Кінгс Мен" немає, мережу захоплюють видовищні кадри та сюжет. Фільм стане приквелом до популярних стрічок про британську розвідку Kingsman та розкаже глядачам, як створилась шпигунська організація.

За сюжетом, наймогутніші тирани та злочинці спричинили Першу світову війну. Їхнє головне завдання – посіяти хаос, знищити мільйони людей та уникнути покарання за це. І тільки один герой готовий протистояти найнебезпечнішим лиходіям. Як він зможе зупинити впливових тиранів та об'єднати прибічників миру в Kingsman – кіномани побачать вже восени 2020 року.

Головні актори фільму та їхні ролі:

Гарріс Дікінсон – Конрад

Ліам Нісон – Герберт Кітченер

Даніель Брюль – Макс Мортон

Ріс Іванс – Григорій Распутін

Рейф Файнз – герцог Оксфордський

Метью Гуд – Трістан

Джемма Артертон – Поллі

Джимон Гонсу – Нілл Кенлок

Стенлі Туччі Мерлін

Аарон Тейлор-Джонсон – Лі

Чарлз Денс – Артур

Дивіться новий трейлер до фільму "Кінгс Мен": відео