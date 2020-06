Легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones планує подати судовий позов на президента Дональда Трампа. Причиною цього є несанкціоноване використання пісень колективу під час виборчої кампанії Трампа в США.

Про таке рішення гурт повідомив на офіційній сторінці у твіттері. Юристи музикантів вже готують відповідні документи для того, щоб припинити використання авторських композицій під час виборчої кампанії Трампа.

Юристи співпрацюють із BMI – організацією, яка захищає авторські права музикантів. Відомо, до 21 червня американський президент, незважаючи на пандемію коронавірусу, провів зустріч з виборцями в Талсі, штат Оклахома. Саме під час її закриття пролунала пісня 1969 року You Can't Always Get What You Want ("Ти не можеш завжди отримати те, що хочеш").

The Rolling Stones – You Can't Always Get What You Want: дивіться відео онлайн

BMI від імені The Rolling Stones вже повідомила Трампа про порушення авторських прав, адже він несанкціоновано використовував композицію гурту. Якщо глава США проігнорує це повідомлення, то музиканти будуть вимушені подати проти нього судовий позов.

BMI warns Donald Trump Campaign to stop playing Rolling Stones songs: https://t.co/DWZ26dCglg — The Rolling Stones (@RollingStones) June 27, 2020

Зазначимо, Дональд Трамп неодноразово використовував хіт You Can't Always Get What You Want під час виборчих кампаній. Також трек лунав після його переможної промови у 2016 році. Проте колектив The Rolling Stones не раз заявляв, що не підтримує Трампа, і просив припинити використання авторських композицій під час своїх виборчих кампаній.