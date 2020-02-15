The Hardkiss стали гостями другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020: відео

Улюбленці української публіки The Hardkiss стали спеціальними зірковими гостями другого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020. Епатажний колектив потішив глядачів піснею "Жива".

Сьогодні, 15 лютого, стартував другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Глядачі вже встигли насолодитися виступами восьми конкурсантів та визначитися з фаворитами. Яскравим завершенням цього вечора став виступ одного із найуспішніших гуртів вітчизняного шоу-бізнесу та фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2016 гурту The Hardkiss.

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У 2016 році колектив виходив на сцену головного пісенного шоу, як учасник, з піснею Helpless. Тепер The Hardkiss виконав чуттєву композицію "Жива". Гурт вразив неймовірно проникливим виконанням та запальним аранжуванням. "Жива" стала криком душі у другому півфіналі Нацвідбору, а також знаком того, що Національний відбір може стати хорошим стартом для успішної кар'єри, адже вже за чотири роки The Hardkiss з конкурсанта став спеціальним гостем.

Юлія Саніна незмінно вражає своїми концертними образами. Цього разу не було винятку. Як і інші учасники гурту, вона була одягнена в чорний одяг, проте значно виділялася серед них. Костюм вокалістки, який складався з жакета, штанів та напівпрозорої чорної блузки, був обшитий блискучим камінням. Вбрання вона поєднала зі взуттям чорного кольору. На вухах були великі сережки-кільця, які також сяяли від каміння, що їх прикрашало. Завершила образ акуратною зачіскою, зібравши волосся у високий хвіст, та яскравим макіяжем. Юлія зробила акцент та очах, намалювавши чорні стрілки, та губах, на яких була помада чорного кольору.

The Hardkiss – на Нацвідборі на Євробачення 2020: дивіться відео онлайн