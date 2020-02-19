The Harkiss випустили новий музичний трек "Косатка"

Українська рок-група The Harkiss 19 лютого презентувала свою нову пісню під назвою "Косатка". Анонс прем'єри пісні солістка Юлія Саніна анонсувала напередодні, втім вже зараз він доступний на декількох музичних платформах.

Фототизер композиції, на якому зображено косатку на блакитному фоні, з'явився на інстаграм-сторінці гурту The Hardkiss 18 лютого та одразу ж привернув увагу меломанів.

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Автором кліпу виступив відомий режисер Валерій Бебко. Ліричний трек гурту The Hardkiss він вирішив доповнити ніжним кліпом у синіх тонах. Прогнозовано, що в ролику можна побачити велику косатку, яка плаває над колективом.

Особливу увагу привернула солістка гурту Юлія Саніна. У новому кліпі вона постала перед меломанами у білій сукні з етномотивами та обручі. Ніжний образ гармонійно виглядав у поєднанні з мелодикою композиції "Косатка".

Дивіться кліп The Hardkiss на пісню "Косатка": відео

The Hardkiss – "Косатка": текст нової пісні

Плавати косаткою, заплющивши очі

Торкатися п‘яткою дна

І злітати вверх

Падати у хвилі одна

Приспів:

Велика і сумна

Вона співає про поля за небокраєм

Яких, на жаль, ніколи не пізнає

Про міста під дощами

Про космічнії храми

Про людей із палкими

І живими серцями

Гратися між пастками

Вмиватись льодами

Сміливо торкатись човна

Пальці на плавці

Змінює сьогодні одна

Приспів:

Велика і сумна

Вона співає про поля за небокраєм

Яких, на жаль, ніколи не пізнає

Про міста під дощами

Про космічнії храми

Про людей із палкими

І живими серцями