The Weeknd випустив альбом After Hours, натхненний творчістю Скорсезе

Канадський співак The Weeknd презентував свій новий альбом After Hours, який присвятив фільму Мартіна Скорсезе "Після роботи" 1985 року. До нього увійшло 14 треків.

Сам же музикант The Weekend розповів, що надихався драмою Скорсезе за книгою Хантера С. Томпсона "Страх і ненависть в Лас-Вегасі".

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Реліз нового альбому відбувся 20 березня на усіх музичних платформах. Слухачі нових треків вже встигли підмітити, що пісні нагадують естетику 80-х та 90-х. На головну пісню альбому After Hours канадець випустив відеокліп, де всі події символічно відбуваються у Лас-Вегасі.

The Weekend – After Hours: дивитись відеокліп онлайн

Деякі треки з нового альбому The Weekend для слухачів не стали новинками, адже він їх вже встиг презентувати раніше: Heartless, що вже була лідером чарту Billboard Hot 100, і Blinding Lights. Пропонуємо послухати усі сингли виконавця.