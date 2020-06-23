Американська модель Періс Гілтон потішила шанувальників новими знімками з коханим, підприємцем та письменником Картером Реумом. Зіркова пара відвідала виноградник у Нью-Йорку.

Спадкоємиця найбільшої у світі мережі курортів Hilton поширила романтичні кадри на особистій сторінці в інстаграмі. Вона досить рідко оприлюднює моменти з особистого життя, тому нові публікації викликали фурор в мережі.

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Періс та Картер відправилися у мандрівку до виноградника Wölffer Estate в Нью-Йорку. Закохані насолоджувалися спільним проведенням часу та раділи сонячному літньому дню.

Для поїздки модель зірка обрала легку рожеву сукню з декольте, яку поєднала із коричневими балетками. Доповнила look сонцезахисними окулярами із білою оправою. Довге біляве волосся знаменитість зібрала у хвіст, а на обличчі зробила природний макіяж.

"Ти моя казка, і мрія збулася", – коротко підписала фото Гілтон.

Видно, що зірці дуже сподобалася подорож, адже на усіх знімках вона виглядає неймовірно щасливою. Та Періс не забуває про правила безпеки. Вона приїхала у виноградник в захисній масці, оскільки пандемія коронавірусу у світі досі триває.