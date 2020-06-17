Знаменита співачка Оля Полякова виховує двох доньок. Старша Марія за прикладом зіркової матусі активно розвиває особистий блог в інстаграмі й заради трафіку публікує провокативні фото поцілунків з бойфрендом та в купальнику. Сама ж артистка відстежує сторінку доньки й часто примушує видаляти дописи.

Про виховання дітей Оля Полякова розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній в програмі "Екзамен", який вийшов на ютуб-каналі телеведучої. Раніше знаменитість наважилася розкрити особисте життя 15-річної Марії на всю країну й оголосити про її стосунки з бойфрендом. Проте зіркова мама контролює те, що її донька публікує в мережі й досить часто виступає проти провокативних дописів.

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Якщо сама Оля Полякова давно навчилася ігнорувати хейтерів, то за емоційний стан Маші після шквалу критики неабияк хвилюється та готова з'ясовувати стосунки з кожним фоловером. Дівчинка запевняє, що негативні коментарі аж ніяк її не бентежать й не приховує того, що в гонитві за трафіком готова ділитися з користувачами навіть подробицями особистого життя, наприклад, поцілунками з хлопцем.

Проте співачка все ж впливає на розвиток блогу Маші Полякової, а її слова залишаються в пріоритеті.

Вона дуже любить увагу, любить камери і зніматися. Зрозуміло, коли вона виставляє неприйнятні речі, я їй дзвоню і кажу: "Ти збожеволіла?". І тоді вона все видаляє,

– зізналася Оля Полякова.

Оля Полякова про стосунки доньки з бойфрендом

Зірка зізналася, що Маша ще не встигла познайомити хлопця з нею. Стосунки підлітків тривають лише три місяці, два з яких вони навіть не бачилися через карантин. Проте донька дуже переймається тим, щоб хлопець сподобався зірковій матері, на що Полякова відповідає: "Маша, він не мені повинен подобатися, а тобі. Якщо тобі подобається – добре".