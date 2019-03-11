Ти моя кенгуруша, – Дан Балан присвятив Тіні Кароль ніжне послання

Симпатію молдавського співака і нового тренера "Голосу ркаїни 9" до української діви Тіни Кароль помітили ще з першого ефіру "сліпих прослуховувань". З кожним виходом нового випуску Дан Балан дивував королеву чимось новим. На "вокальних боях" він залишив їй м'яку іграшку та записку з милим посланням.

В попередньому ефірі "Голосу країни 9" Дан Балан назвав Тіну Кароль "кенгурушою" через її сукню з великими накладними кишенями. Схоже, співаку сподобалося так називати ніжну і чуттєву Тіну Кароль, оскільки новий ефір розпочався з подарунка та милих слів на адресу співачки.

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Після представлення зіркових тренерів Тіна Кароль виявила на своєму кріслі маленьку м'яку іграшку у вигляді кенгуру та записку. Поп-діва не приховувала від глядачів змісту, який містився в посланні, тому вголос прочитала те, що написав для неї Дан Балан.

Ти моя кенгуруша,

– написав молдавський співак.