Ти моя кенгуруша, – Дан Балан присвятив Тіні Кароль ніжне послання

462
Тіна Кароль і Дан Балан
Тіна Кароль і Дан Балан / Instagram / @tinakarol_fantina

Симпатію молдавського співака і нового тренера "Голосу ркаїни 9" до української діви Тіни Кароль помітили ще з першого ефіру "сліпих прослуховувань". З кожним виходом нового випуску Дан Балан дивував королеву чимось новим. На "вокальних боях" він залишив їй м'яку іграшку та записку з милим посланням.

В попередньому ефірі "Голосу країни 9" Дан Балан назвав Тіну Кароль "кенгурушою" через її сукню з великими накладними кишенями. Схоже, співаку сподобалося так називати ніжну і чуттєву Тіну Кароль, оскільки новий ефір розпочався з подарунка та милих слів на адресу співачки.

Читайте також: Тіна Кароль отримала розкішний букет квітів від Дана Балана на "Голосі країни 9": відео

Після представлення зіркових тренерів Тіна Кароль виявила на своєму кріслі маленьку м'яку іграшку у вигляді кенгуру та записку. Поп-діва не приховувала від глядачів змісту, який містився в посланні, тому вголос прочитала те, що написав для неї Дан Балан.

Ти моя кенгуруша,
– написав молдавський співак.

 

blog_ava
Моторошна ДТП у Тернополі: за кермом була 13-літня дівчинка, вона у комі
10 березня
6500
Теги: Голос країни 9 сезон дивитись онлайн LifeStyle Тіна Кароль Дан Балан
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
9 березня 20:09 Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
Богданна Рибак 1590
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
9 березня 19:17 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
3182
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
9 березня 17:38 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 3324
Смерть 19-річної переможниці Мiss Teenager Лотте ван дер Зеє: останні дні життя моделі у фото
9 березня 17:06 Смерть 19-річної переможниці Мiss Teenager Лотте ван дер Зеє: останні дні життя моделі у фото
7645
Млинці на Масляну 2019 з італійською начинкою: простий рецепт
9 березня 15:40 Млинці на Масляну 2019 з італійською начинкою: простий рецепт
Богданна Рибак 1109
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук