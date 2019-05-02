Ти наше все, – Вікторія Бекхем ніжно привітала чоловіка Девіда з днем народження

Одне з найміцніших подружжів світу – Вікторії і Девіда Бекхемів – часто виявляє свої почуття на публіку. День народження футболіста теж не стало виключенням, саме тому його любляча дружина Вікторія привітала коханого зі 44-річчям.

Знаменитий британський футболіст Девід Бекхем має чимало здобутків у своїй кар'єрі, але найбільше, чим гордиться у своєму житті спортсмен – це велика та міцна сім'я. Разом зі своїми чотирьма дітьми та дружиною – дизайнеркою Вікторією Бекхем – він багато подорожує та відвідує світські заходи. Сьогодні, 2 травня, він святкує свій 44-й день народження і Вікторія, яка провела з ним у шлюбі майже 20 років, вирішила вкотре заявити всьому світові про свої почуття.

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"З днем народження, Девіде. Ти наше все. Любимо тебе понад усе. Цілую", – йдеться у дописі, прикріпленому до фотографії знаменитої пари.

Також Вікторія Бекхем у своєму Instagram показала короткий відеоролик, на якому можна побачити цілу гору сріблястих пакунків та повітряних кульок для чоловіка-іменинника.



Привітання від сім'ї Девіда Бекхема / Instagram-Stories / @victoriabeckham



Привітання від сім'ї Девіда Бекхема / Instagram-Stories / @victoriabeckham

Сам же Девід оприлюднив у своїх Instagram-Stories зворушливий подарунок у формі сендвіча від 7-річної доньки Харпер та листівки від синів.