Ти просто машина для грошей, – дизайнер Роберто Каваллі жорстоко "наїхав" на К'яру Ферраньї

У фешн-індустрії розгорівся новий скандал! Знаменитий дизайнер Роберто Каваллі розкритикував фото популярної італійської блогерки К'яри Ферраньї в Instagram.

Так, впливовий дизайнер прокоментував фото італійки, на якому К'яра позує у спідній білизні від бренду Intimissimi, з яким вона вже тривалий час співпрацює у ролі амбасадора.

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Ти рекламуєш свій пупок! Ким ти себе вважаєш! Ти просто машина для грошей! У тому, що ти робиш, немає щирості,

– заявив Каваллі.

Натомість за К'яру заступився її чоловік, відомий репер Fedez. Він відповів на коментар Роберто: "Скажіть мені, будь ласка, що це фейк". Сама ж Ферраньї не відреагувала на критику.

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Нагадаємо, К'яра Ферраньї знялася для обкладинки українського глянцевого журналу ELLE. Для грудневого номера ELLE Ukraine Ферраньї позувала в об'єктиві італійського фотографа Рікардо Тіннелі. Зазначається, що у новому випуску К'яра розкаже свої секрети, як стати успішним fashion-блогером і завоювати увагу великих брендів.

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.