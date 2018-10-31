Ти вірила в мене, коли я здавався, – Х'ю Джекман зворушив мережу розповіддю про дружину

50-річний голлівудський актор Х'ю Джекман та старша за нього на 12 років Деборра-Лі Фернесс вважаються однією з найміцніших сімейних пар. Днями подружжя успішно довело цю думку.

Х'ю Джекман став лауреатом премії імені Кірка Дугласа. Церемонія вручення відбулась під час Santa Barbara International Film Festival. Голлівудський актор був зворушений такою відзнакою та присвятив її своїй дружині Деборрі.

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Як повідомляють журналісти Contact Music, Х'ю Джекман публічно розповів про своє сімейне життя, зазначивши, що саме дружина мотивує його на чимало справ та продовжує вірити в його успіх, навіть коли сам австралієць здається.

"Моє життя починається, коли камера вимкнена. Ти вірила в мене, коли я здавався. Ти кохала мене з таким шалом та глибиною, що я навіть не знав, що таке існує. Та й досі не думаю, що я на таке заслуговую. Ти мотивувала мене та заохочувала, коли я боявся ризикувати. Ти посмішкою змушувала мене сміятись. Своєю любов'ю змушувала полюбити все, що я роблю в моєму житті, тому я розділяю це (нагоду, – 24 канал) з тобою", – зізнався Х'ю Джекман, розчуливши чимало людей.

Окрім цього, актор розповів, наскільки важлива для нього дружина. Х'ю Джекман зазначив, що дорожить стосунками з Деборрою та не уявляє без неї життя. Водночас всі свої нагороди, отримані за роботу в Голлівуді, красень розділяє зі своєю дружиною.

"Кожного разу, коли я виходжу на сцену, на церемонії нагородження чи "Оскар", я кладу долоню на серце і в натовпі шукаю поглядом Деб. Таким чином я дякую їй, бо для мене це дуже важливо", – додав Х'ю Джекман.

Хто такий Х'ю Джекман?

Австралійський актор, який зіграв у популярних фільмах "Престиж", "Реальна сталь", "Полонянки", "Австралія", "Список контактів", "Ван Хелсінг", "Кейт і Лео", "Найвеличніший шоумен", "Едді "Орел" та ін. Знаковою була й роль Х'ю Джекмана у серії фільмів "Люди Ікс", де він зіграв роль Росомахи. Щодо особистого життя, то 1996 році він одружився з акторкою Деборрою-Лі Фернесс. Пара всиновила двох дітей – Оскара-Максиміліана та Аву Еліот.