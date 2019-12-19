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"Тихе місце 2": в мережі з'явився перший тизер продовження популярного фільму жахів

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Кадр з фільму "Тихе місце" / IMDb

Нарешті фанати науково-фантастичних хоррорів отримають нову порцію "жахливих" емоцій. Вже навесні 2020 року у великий прокат вийде фільм "Тихе місце 2".

Як відомо, "Тихе місце 2" (A Quiet Place: Part II) стане прямим продовженням епізоду, який вийшов на великий екран у 2018 році. У режисерське крісло сів Джон Кразінські, який також працював над першою частиною фільму.

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Так, оскільки перший тизер вже з'явився в мережі, це означає, що зйомки стрічки офіційно завершені. Як повідомляють творці стрічки, повноцінний трейлер шанувальники франшизи "Тихе місце" зможуть побачити у новорічну ніч.

Окрім режисера до своїх звичних ролей повернуться також актори, серед яких Емілі Блант, Міллісенд Сіммондс і Ноа Джуп. А от з новеньких в акторському складі можна зустріти Кілліана Мерфі і Джимона Гонсу, який замінить Браяна Тайрі Генрі.

Подробиці сюжету поки що тримаються в секреті, тому детальніше про перебіг подій можна буде дізнатися з повноцінного трейлера. Однак за чутками, фанати "Тихого місця" ще більше дізнаються про походження смертоносних іншопланетян і, що найцікавіше, ближче познайомляться з тими, які вижили після захоплення планети.

Тихе місце 2: тизер до фільму жахів дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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