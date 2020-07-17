Українська реперка Alyona Alyona давно виступає за екологічні ініціативи в Україні та світі, і порушує важливі теми, які мають місце в сучасному суспільстві. На тлі подій останніх років зірка випустила проникливий кліп, де закликає зберегти Землю і дати щасливе майбутнє своїм дітям.

Відеокліп під назвою "Тихо дітя сплять" вийшов на ютуб-каналі Alyona Alyona 17 липня з англійськими субтитрами. Основні зйомки кліпу відбувались на Балі, де була реперка з командою ще до карантину в Україні. Також у відеоролику присутні кадри з пожеж, з війни на сході України, з Чорнобильської зони, з великих мегаполісів та українських міст.

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Головним мотивом пісні стала мета збереження планети для майбутніх нащадків, адже саме вони з дитинства беруть приклад з батьків, які часто не бережуть свою землю. В описі до відео Alyona Alyona розповіла про засмічену берегову лінію на Балі через пластик, який приплив з океану. Зокрема вона звернула увагу на річки в Україні, в яких плавають відходи, про лісосмуги, встелені сміттям, про поля, на які вітри приносять сміття.

Ми всі прийшли в цей світ, щоб служити йому і робити його кращим. Але нині навіть те, що не потребує вдосконалення, ми нищимо, не думаючи про наслідки... Я не хочу жити і бачити це далі! Ера споживачів, бажаючих використовувати все навколо, щоб отримати кайф і спростити собі життя. Ми забули, що для справжнього щастя нам не треба так багато, що ні одне зовнішнє благо не замінить внутрішню порожнечу, забули про те, що всі земні ресурси не безкінечні,

– переконана Alyona Alyona.

Але артистка переконана, що "краще пізно, ніж ніколи". "Не важливо, де ти живеш, який в тебе колір шкіри чи розріз очей, на якій мові ти розмовляєш і в кого ти віриш. Важливо те, що кожен чоловік і жінка можуть залишити для наступних поколінь, який показати приклад, що можуть зробити саме зараз, поки діти сплять", – коментує ідею свого кліпу реперка.

Alyona Alyona –Тихо діти сплять: дивіться відео онлайн