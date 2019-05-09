Тіла, схожі на пустелю: естетичний фотопроект ню

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Фото з проекту "Пейзажі з тіл"
Фото з проекту "Пейзажі з тіл" / carlwarner.com

Британський фотограф Карл Ворнер створив незвичайний проект, який назвав "Пейзажі з тіл". У ньому обриси сплетених людських тіл ледь вгадуються. Оком вони більше сприймаються як пустеля, що врізається у небо.

Для зйомок оргії не влаштовували. Ворнер зробив окремі світлини за участю оголених моделей у себе в студії. А в одну композицію їх об'єднав за допомогою Photoshop. 

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Виглядають знімки дуже естетично та чуттєво. 


Фото з проекту "Пейзажі з тіл"

"У мене є пристрасть створювати зображення з речей, які відкриються людям тільки з другого погляду. Я люблю шукати красу у банальному. Я радше фотоілюстратор, який створює щось з нічого, трансформуючи одну річ в іншу за допомогою простої зміни композиції та освітлення", – зазначає Ворнер. 


Фото з проекту "Пейзажі з тіл"


Фото з проекту "Пейзажі з тіл"


Фото з проекту "Пейзажі з тіл"


Фото з проекту "Пейзажі з тіл"


Фото з проекту "Пейзажі з тіл"


Фото з проекту "Пейзажі з тіл"


Фото з проекту "Пейзажі з тіл"

Всі фото – Carl Warner

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури
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