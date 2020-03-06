Тілль Ліндеманн приїхав у Київ з концертом: що варто знати про вокаліста гурту Rammstein

Сьогодні, 6 березня, у Києві відбудеться довгоочікуваний концерт Lindemann. Вокаліст гурту Тілль Ліндеманн особистість дуже цікава – він підкорив своїх фанів не лише музикою, але й брутальним образом чоловіка з експресивним характером. Що вам потрібно знати про фронтмена німецького легендарного гурту – читайте далі.

Тілль Ліндеманн та гурт Rammstein

Дитинство Тілля зовсім не розпочиналося з музики, як у багатьох легендарних виконавців. В підлітковому віці, майбутній співак захоплювався спортом, а найбільшу увагу приділяв плаванню. У 10-річному віці він вступив у спортивну школу, яку успішно закінчив. У 15 років Тілль був членом збірної на чемпіонаті Європи з плавання середнього юніора, і готувався до виступу на Олімпіаді в Москві. Втім кар’єра плавця різко обірвалася: під час тренування Тілль пошкодив м’язи живота.

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В середині 1980-х років Ліндеманн захопився музикою. У 1986 році він став барабанщиком панк-рок-гурту First Arsch та іноді виступав з колективом Feeling B. Свої концерти музиканти влаштовували за містом, на занедбаних будівництвах і порожніх заводах. За словами музиканта, на таких заходах потрібно було весь час очікувати на приїзд поліції.

Під час свого нового захоплення музикою, хлопець тісно спілкувався зі своїм другом Ріхардом Круспе. Саме він запропонував Тіллю співати у гурті, який давно мріяв створити. Від пропозиції спробувати себе у новому амплуа Тілль не відмовився, тож вже у 1994 році став фронтменом гурту Rammstein.



Німецький гурт Rammstein

Ставши музикантом метал-гурту, хлопець 2 роки стажувався у Берліні в зірки німецького оперного театру. Для кращого розвитку діафрагми оперна діва змушувала Тілля співати з піднятим стільцем над головою, а також віджиматися під час співу. Згодом співак домігся потрібного звучання голосу, а силові тренування під час співу навчили артиста надовго затримувати дихання, що стало в нагоді йому надалі під час концертів з використанням піротехніки.

Молодий гурт Rammstein вирішив одразу про себе заявити широкій публіці, тож подав заявку на участь в берлінському конкурсі Metrobit. Для участі у фестивалі хлопці підготували свої демозаписи, які створили на квартирі. Несподівано для молодих музикантів гурт переміг в конкурсі, і перед хлопцями відкрилися далекосяжні перспективи.



Тілль Ліндеманн в молоді роки

Згодом Rammstein помітив американський музикант Трент Резнор, який порекомендував дві їхні пісні для саундтреку до трилера Девіда Лінча "Шосе в нікуди". Це принесло групі додаткову популярність.

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Очільник гурту завжди намагається вразити своїх фанатів новими витівками, які неабияк привертають увагу. На початку кар’єри музиканти шокувати публіку ефектними виступами. Ліндеманн був готовий на будь-що, аби лише вразити публіку. До прикладу, під час зйомок кліпу на композицію Ich tu dir weр Ліндеманн побажав, щоб з його рота виходило світло і попросив зробити розріз у лівій щоці для проведення лампочки.

Епатажний Ліндеманн окрім аморальних витівок на концертах, зробив собі татуювання у пікантних місцях. У пору активної творчої діяльності співак вибив тату у себе на сідницях.



Ліндеманн любить епатувати на публіці

У 2005 році п'ять альбомів Rammstein стали платиновими, а група отримала нагороду World SalesAward за більш ніж 10 мільйонів проданих копій по всьому світу.

У 2015 році Ліндеманн створив музичний проєкт Lindemann спільно зі шведським продюсером і музикантом Петером Тегтгреном. Дебютний альбом Skills in Pills вийшов в червні 2015 року та зайняв перше місце в національному музичному чарті.

Тілль Ліндеманн та особисте життя

Вперше Тілль Ліндеманн одружився у 22 роки, втім незабаром розлучився. Його перша дочка Нелі народилася в 1985 році. Коли Тіллю було 44 роки, у нього народилася перша онучка.

У цивільному шлюбі з вчителькою Ані Кьозелінг у пари народилася дочка Марі Луїза. У ЗМІ ширилася інформація, що він часто був матір своєї дитини і вдавався навіть до неодноразових зрад. Після того, як Тілль зламав їй ніс, Ані підняла скандал, який широко освітлювався в пресі. Відтоді Ліндеманн намагається не розголошувати подробиці свого особистого життя.



Ліндеманн і Кьозелінг

З 2011 року по 2015 рік у Ліндеманна були стосунки з німецькою акторкою Софією Томалла. А вже у 2018 році з'явилися чутки про роман музиканта з українською співачкою Світланою Лободою. У травні того ж року в співачки народилася дочка. В цей час в мережі активно ширилися чутки, що батьком дитини є соліст гурту Rammstein.



Світлана Лобода в компанії німецького співака

Лобода здогадки не підтверджувала, але і не спростовувала. Дівчинці вона дала ім'я Тільда, що стало черговим приводом задуматися про її справжнього батька.



Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн

Тілль Ліндеманн та кіно

З 1998 по 2011 роки фронтмен німецької групи з'являвся як в епізодичних ролях, так і в повноцінних фільмах-біографіях, де грає самого себе. Серед них фільм "Rammstein: Paris!" та "Live aus Berlin".

У 2003 році Тілль зіграв нерозторопного лиходія в дитячому фільмі "Пінгвін Амундсен", а в 2004-му році знявся в епізодичній ролі захисника тварин в готичному фільмі "Вінсент".

Окрім цього, у 2016 році у світ вийшла збірка віршів Тілля під назвою "У тихої ночі". Книгу дуже тепло прийняли критики, висловивши багато похвальних відгуків фронтмену відомої групи. Але на цьому Ліндеманн не зупинився і випустив ще одну книгу з віршами "Ніж".

Тілль Ліндеманн в житті

Друзі та знайомі Ліндеманна стверджують, що у співака м'який характер, в житті він тихий та добрий, і завжди готовий прийти на допомогу. Тілль любить проводити час на природі, він любить риболовлю та прогулянки по лісі. Музикант захоплюється розведенням риб. Також до його хобі входить і піротехніка. Для того, щоб проводити вибухи, він пройшов спеціальний іспит.



Тілль Ліндеманн в житті спокійний та добрий

Нещодавно Тілль Ліндеманн епатував знявши порно-кліп на нову пісню Till the end. У кліпі знялися десятки оголених дівчат, а сам Тілль в ексцентричних костюмах постав у сексуальних сценах. Скандальний відеокліп можна подивитися виключно на порно-сайті, попередньо оформивши підписку на ресурс.