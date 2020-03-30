Тілль Ліндеманн вперше кумедно відреагував на чутки про коронавірус

Німецький соліст гурту Rammstein у своєму профілі в інстаграмі нарешті відреагував на чутки про діагностований у нього коронавірус. Хоч згодом і з'ясувалось, що тест показав негативний результат, артист вирішив оригінально віджартуватись.

57-річний фронтмен Rammstein у своїх інстаграм-сторіс розмістив надпис, у якому він зазначив, що немає такого вірусу, який би його поборов.

До слова Маша Єфросиніна обурено прокоментувала ситуацію коронавірусу в Україні

"Вірусу, який міг би позмагатися зі мною, ще не створили!" – заявив рок-вокаліст.



Тілль Ліндеманн відреагував на чутки про коронавірус / Instagram / @till_lindemann_official

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ зарясніли заголовками про те, що Тілля Ліндеманна госпіталізували в одній з берлінських лікарень з ознаками коронавірусу. Зазначалось, що у нього була висока температура. Згодом стало відомо, що тест на коронавірус показав негативний результат, відтак це міг бути лише грип або сильна застуда.

Представники гурту Rammstein додали, що артист був госпіталізований ввечері 26 березня та провів ніч у відділенні інтенсивної терапії, але вже 27 березня був переведений до іншого відділення, бо почуває себе краще.

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