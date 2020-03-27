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Тілля Ліндеманна госпіталізували з коронавірусом у Берліні, – ЗМІ

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Тілль Ліндеманн заразився коронавірусом, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

Фронтмена німецького гурту Rammstein госпіталізували з ознаками коронавірусу в одну з лікарень Берліна, Німеччина.

Про це повідомили журналісти видання Bild. Відомо, що вокаліст наразі перебуває у відділі інтенсивної терапії. 

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У виданні інсайдери додають, що у лідера Rammstein була дуже висока температура. "Ліндеманн з сольним проектом відвідав Росію і Україну. Після концерту в Москві 15 березня він повернувся в Берлін", – резюмувало джерело у виданні.

Тілль Ліндеманн і справді був в Україні у перший тиждень березня, презентувавши свій музичний проєкт Lindemann разом Петером Тегтгреном. Окрім концерту у Києві, вокаліст встиг побувати в одному з київських закладів та навіть поїхати на екскурсію у Прип'ять.

У виданні Uckermark kurier додають, що одразу після повернення з Москви 57-річного Ліндеманна доставили в лікарню на машині "Швидкої допомоги" з дуже високою температурою. Тоді ж у нього діагностували пневмонію і провели тестування на коронавірус, яке показало позитивний результат. Наразі Ліндеманн вже почувається краще, ніякої небезпеки для його життя немає, але ще змушений бути на карантині у лікарні.

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Нагадаємо, що кількість підтверджених хворих на коронавірус у світі складає понад 500 000 по всьому світу. Летальних випадків із них майже 25 тисяч, а вилікувалось – понад 100 тисяч людей. У Німеччині ситуація є не надто хорошою – наразі підтверджених хворих більше 47 тисяч людей, з них – 281 загинув та більше 5 тисяч вилікувались.

Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Rammstein Новини LifeStyle
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