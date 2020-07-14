Тіло Наї Рівери знайшли рятувальники: обставини смерті

Тіло 33-річної акторки Наї Рівери знайшли рятувальники в озері Піру. Масштабна пошукова операція тривала кілька днів після того, як 8 липня зірка зникла під час купання з сином. Поліція запевняє, що причиною смерті став нещасний випадок.

Вранці 13 липня рятувальникам вдалося знайти тіло в озері Піру штату Каліфорнія, де зникла американська акторка Ная Рівера. Після експертизи поліція підтвердила, що тіло належить зірці. На це вказували фізичні характеристики та рештки одягу, повідомляє BBC.

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Шериф округу Вентура Білл Аюб оголосив, що смерть зірки не була результатом самогубства чи злочину. Ная Рівера загинула внаслідок нещасного випадку.

Обставини смерті Наї Рівери

Поліція припускає, що катер, який орендували для прогулянки зірка серіалу "Хор" з 4-річним сином Джозі, віднесло течією. Ная Рівера врятувала малюка, повернувши його на судно, але не мала достатньо енергії, щоб врятуватися сама. Справа в тому, що в озері Піру після обіду часто з'являються потужні підводні течії, які могли спричинити нещасний випадок.

Нагадаємо, що Ная Рівера 8 липня зникла безвісти під час відпочинку з сином на озері штату Каліфорнія. Хлопчика знайшли у рятувальному жилеті на катері самого. Він розповів, що зіркова матуся не повернулася після купання, а потім пояснив поліції, що вона зникла під водою.

Правоохоронці та рятувальники почали пошуки одразу після трагедії, обстежуючи не лише дно, а й берег, залучивши водолазів, вертольоти, підводні апарати, обладнані камерами, та поліцейських собак. Вже за два дні, 10 липня, визнали Наю Ріверу мертвою . Шериф округу Вентура перекваліфікував справу як нещасний випадок та заявив, що зірка втопилась під час плавання.