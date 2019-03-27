Тім Рот чи Брюс Вілліс: чи знаєте ви культові фільми 90-х

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Культові фільми 90-х
Культові фільми 90-х / Колаж: LifeStyle 24

90-ті подарували нам безліч стрічок, під які ми плакали, сміялись, відпочивали, розважались, тягали цитати і музику. Ну і, зрештою, у прямому сенсі затирали касети (!) до дір. Хто такі Джек, Роза, Форрест, Лілу та багато інших, знали всі.

Час минає, і наші гаджети транслюють вже кінематографічні продукти зовсім іншого ґатунку – із шаленими бюджетами, спецефектами, декораціями. 24 канал пропонує вам струснути пам'ять і пригадати часи, коли кіно було простішим, але не "одноразовим". Багато ж з нас досі переглядає "П'ятий елемент" та "Бійцівський клуб", чи не так?

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Автор: Наталія Печерська
Теги: LifeStyle Публікації Новини культури Новини LifeStyle Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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