Timbarland – 45: найяскравіші фото зі стильним взуттям

Всесвітньовідомий американський бренд Timbarland святкує свій ювілей. З нагоди дня народження найпопулярніших у світі жовтих черевиків журналісти LifeStyle24 зробили для вас підбірку яскравих фото.

Щоб дізнатись історію популярного бренду Timbarland не потрібно повертатись у далеке минуле, однак 45 – це немалий ювілей.

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Легендарні жовтні черевики вперше були створені 45 років тому одеситом з єврейської сім’ї, який емігрував за кордон, Натаном Шварцем. Міцне та якісне взуття, яке було придумане для лісорубів з легкістю стали частиною модного світу.

Жовтий колір черевиків та гумова підошва, яка з’єднана зі шкіряним верхом без будь-яких швів підкорила світ і за 45 років бренд помітно урізноманітнився. Тепер взуття в продажі є будь-яких кольорів та форм. До ювілею креативні директора бренду Timbarland створили лімітовану колекцію з надписом 45th Аnniversary на "язику" черевика.