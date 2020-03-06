Time назвав 100 найвпливовіших жінок століття: серед них Шанель, Мадонна і Єлизавета II

Імените американське видання Time в переддні Міжнародного жіночого дня опублікувало список 100 найвпливовіших жінок століття. Серед них ви знайдете політикинь, громадських діячок, художниць, актрис та письменниць, перших леді та королівських особистостей.

Рейтинг був складений в рамках щорічного спецпроекту "Людина року", але в розширеному форматі. Починаючи з 1920 року, редакція видання розробила випуски журналів з найвпливовішими жінками поточного року. Варто додати, що "чоловіків року" Time обирав 72 роки поспіль і лише з 1999 журнал звернув увагу на жінок та почав публікувати їх на своїх обкладинках.

До теми Шведська школярка Грета Тунберг стала людиною року за версією Time

Серед 100 обкладинок редактори видання Time розмістили 89 видатних жінок, що публікуються вперше, і 11 – які вже раніше проголошувались "Людьми року".

100 імен в цьому проекті є результатом багатомісячної роботи, яка почалася зі списку з 600 номінацій, складеного співробітниками Time – фахівцями в даній області, нашим креативним партнером, режисером Альмою Харель і комітетом відомих жінок з різних сфер,

– зазначаються у виданні.

Серед 100 наведених обкладинок ви знайдете таких легендарних жінок, як Коко Шанель, Фріда Кало, Біллі Голлідей, Елеонор Рузвельт, Єлизавета II, Мерилін Монро, Розалінд Франклін, Жаклін Кеннеді, Арета Франклін, Маргарет Тетчер, принцеса Діана, Мадонна, Джоан Роулінг, Еллен Дедженерес, Шинейд О’Коннор, Серена Вільямс, Опра Вінфрі, Мішель Обама, Малала Юсафзай, Pussy Riot, Бейонсе, Ангела Меркель, Гілларі Клінтон, Грета Тунберг та десятки інших.

Фото всіх обкладинок Time – гортайте у правий бік: