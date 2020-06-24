24-річного голлівудського красеня Тімоті Шаламе заскочили з новою коханою після розставання з акторкою Лілі-Роуз Депп. Зірку стрічки "Назви мене своїм ім'ям" помітили на мексиканському узбережжі в компанії акторки Ейси Гонсалес. Очевидно, пристрасть між знаменитостями набирає обертів.

Наприкінці квітня одна з найкрасивіших голлівудських пар Тімоті Шаламе та Лілі-Роуз Депп оголосила про розставання після майже двох років стосунків. Розрив оприлюднив американський актор, запевнивши, що його серце вільне. Проте, як інформує видання TMZ, знаменитість закрутив новий роман з мексиканською красунею Ейсою Гонсалес, яка на 6 років старше за свого обранця.

До теми Тімоті Шаламе та Лілі-Роуз Депп розірвали стосунки

Так, новоспечиних закоханих помітили під час відпочинку на курорті Кабо-Сан-Лукас разом з друзями. Папараці вдалося заскочити пару поблизу басейну.

Зірки не соромилися своїх почуттів й не лише разом релаксували у воді, а й пристрасно цілувалися та обіймалися роздягнені під палючим сонцем. Схоже, акторка Ейса Гонсалес надихає Тімоті Шаламе, адже романтик співав для неї під гітару.

Що відомо про Ейсу Гонсалес?

30-річна мексиканська акторка та співачка відома в Голлівуді зйомками у фільмах "На драйві", "Від заходу до світанку", "Аліта: Бойовий ангел" та інших. Крім того, Ейса Гонсалес неодноразово привертала увагу папараці завдяки романам з світовими зірками. Їм приписують стосунки з 47-річним Джошем Демелем, 30-річним Ліамом Гемсвортом, музикантом Кельвіном Гаррісом та футболістом Кріштіану Роналду.

Схоже, перед спокусливою Ейсою Гонсалес не встояв ще один голлівудський красень. Наразі невідомо, як акторка познайомилася з Тімоті Шаламе. У лютому вони були гостями вечірки Vanity Fair, яка зібрала голлівудських знаменитостей після церемонії Оскар-2020, а також долучалися до протестів в США проти расизму та свавілля поліції. Тривалість їхнього роману також залишається загадкою, проте, очевидно, стосунки лише набиратимуть обертів.