Тімоті Шаламе та Лілі-Роуз Депп розірвали стосунки

24-річний американський актор Тімоті Шаламе офіційно підтвердив, що їхні стосунки з Лілі-Роуз Депп завершилися. Голлівудська пара, яка не розголошувала свій роман, не стала коментувати причину розриву. Проте зірка фільму "Назви мене своїм ім'ям" запевнив, що наразі самотній.

Вчора, 25 квітня, західна преса вибухнула новиною про розставання зіркової пари Тімоті Шаламе та Лілі-Роуз Депп. Як інформує видання Us Weekly, номінант на премію Оскар 2018 у травневому випуску британського Vogue заявив, що він нині самотній.

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Тімоті Шаламе, який не надто охоче розкривав подробиці своїх стосунків для ЗМІ, не став вдаватися до деталей та розсекречувати причину розірвання стосунків з донькою голлівудської знаменитості 20-річною акторкою Лілі-Роуз Депп. Варто зазначити, що колишні закохані вирішили тримати у таємниці й дату розставання.

Що відомо про стосунки Тімоті Шаламе та Лілі-Роуз Депп?

Нагадаємо, що пара познайомилася на знімальному майданчику серіалу "Король" влітку 2018 року. Згодом вони разом постали на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю, презентуючи картину громадськості. Проте перша світська поява Тімоті Шаламе та Лілі-Роуз Депп минула без прояву романтичних почуттів перед сотнями спалахів камер.

У жовтні 2018 року закоханих помітили за пристрасними поцілунками Нью-Йорку. Згодом зірки влаштовували таємні побачення, а у грудні здійснили спільну поїздку до Парижа. Востаннє Тімоті Шаламе та Лілі-Роуз Депп публічно афішували свої стосунки ще у вересні 2019 року. Тоді вони поділилися чуттєвими кадрами, на яких цілувалися під час морської прогулянки Італією.

Слід зазначити, що вже у січні 2019 року на червоній доріжці премії Золотий глобус Тімоті Шаламе з'явився зі своєю мамою, попри сподівання папараці зафільмувати почуття актора з коханою Лілі-Роуз Депп. Можна припустити, що вже тоді у пари розпочалися конфлікти у стосунках.