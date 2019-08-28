Тімоті Шаламе приголомшив рішучістю у першому трейлері фільму "Король": відео

Стримінговий сервіс Netflix не припиняє дивувати своїх передплатників приголомшливими презентаціями фільмів і трейлерами до майбутніх прем'єр. До списку очікуваних прихильниками картин потрапив проект "Король", головну роль у якому зіграв Тімоті Шаламе.

Перший офіційний трейлер драматичної історії англійського короля з'явився на YouTube-каналі сервісу Netflix.

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Що цікаво, значна частина фільму заснована на історичних п'єсах Вільяма Шекспіра. Сюжет стрічки розповість про життя правителя династії Ланкастерів Генріха V. У головній ролі – номінант на Оскар у 2017 році Тімоті Шаламе.

Він зіграє молодого принца, який жив безтурботним життям до того моменту, поки не помер його батько і йому довелося успадкувати престол. Він нещадно каратиме ворогів, розгромить французьку армію, а пізніше одружиться з донькою французького короля Карла VI.

У фільмі також зіграли Джоел Еджертон, донька Джоні Деппа Лілі-Роуз Депп, зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон та інші відомі актори.

Дивитися трейлер фільму "Король": відео