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Тімур Мірошниченко розповів про хрестини сина

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Тімур Мірошниченко з сином та дружиною / Instagram / @timur.miroshnychenko

Відомий український телеведучий Тімур Мірошниченко нещодавно вдруге став батьком. Його дружина Інна народила спадкоємця.

19 січня 2020 року стало для Тімура Мірошниченка та його сім'ї особливою датою. На світ народився його син, якого назвали Марком. Ведучий поділився подробицями про хрестини у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

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Чоловік зізнався, що церемонія хрещення новонародженого відбудеться 29-го лютого, а хрещеними стануть близькі друзі зіркового подружжя.

40-й день припадає якраз на 29.02. Я жодної секунди не думав, що це може бути інший день. Кажу – тільки 29.02. Тому що це унікальна дата, це рідкісна дата, вона раз на 4 роки.
– розповідає Тімур.

Марко не єдина дитина в сім'ї. Окрім хлопчика, пара виховує ще доньку Мію. Їй півтора роки.

У нас є концепція італійських імен для дітей. Тепер у нас є Мія і Марк. А ще можна зробити концепцію українських імен, наприклад, Марко і Мія (від Соломії),
– закохана пара прокоментувала вибір імен для дітей.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові діти Новини LifeStyle
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