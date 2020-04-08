Тімур Мірошниченко зізнався, як коронавірус вплинув на його доходи

Популярний український телеведучий та шоумен Тімур Мірошниченко закликав прихильників берегти себе та відверто розповів, що після оголошення в країні карантину його доходи суттєво зменшилися.

Пандемія коронавірусу торкнулася кожного. Карантин вплинув на всі сфери діяльності людей, в тому числі й шоу-бізнес. Ведучий Тімур Мірошниченко поспілкувався з прихильниками в прямому ефірі на інстаграм-сторінці телеканалу "Україна" та розповів, як змінилося його життя в ізоляції.

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Тімур закликав шанувальників берегти себе, незважаючи на те, з якими труднощами доводиться боротися. Він зазначив, що сьогодні усі перебувають в рівних умовах і багато людей втратили роботу через спалах хвороби.

У зв'язку з карантином та відміною масових заходів, я втратив більшу частину свого заробітку, але не засмучуюсь, адже вірю, що все повернеться. Це випробування і нам всім треба вийти з нього сильнішими, однозначно, все буде добре,

– сказав Мірошниченко.

Шоумен розповів, що на карантині має змогу спостерігати за тим, як ростуть його діти та не пропускає важливі моменти з їх життя.



Сім'я Тімура Мірошниченка / Instagram / @timur.miroshnychenko

Тімур радить використати цей час з користю. Наприклад, можна позбутися поганих звичок. Навряд чи колись у вас ще буде нагода стільки часу приділити собі.

Додамо, станом на 8 квітня в Україні зафіксували 1668 випадків захворювання коронавірусом, з яких 52 летальні. Вдалося одужати 35 людям. Найкращий спосіб вберегти себе від інфікування – залишатися вдома.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу