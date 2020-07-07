Тіну Кароль нагородили почесною державною відзнакою: промовисті фото

Українська співача Тіна Кароль 7 липня отримала орден княгині Ольги III ступеня від Президента України Володимира Зеленського. Такою нагородою вшановують жінок за визначні заслуги в різних сферах суспільної діяльності, включаючи культуру і доброчинність.

Промовисті події з місця вручення ордену Тіні Кароль з'явивились на інстаграм-сторінці співачки. Почесна подія, ймовірно, відбулась в Офісі Президента України. Українська співачка гордо тримала у руках нагороду та вже отримала чимало привітань від своїх шанувальників: "Заслужено!", "Наша гордість!", "Вітаємо!", "Молодець", "Тіно, ти – найкраща".

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Для особливої події 35-річна артистка одягнула строгий та водночас стильний діловий look чорного кольору. Він складався із сукні мідідовжини прямого крою, що підкреслюв її бюст, та жакет із золотистими ґудзиками та рукавами довжини "три четверті". Свій образ вона доповнила босоніжками на підборах з тонкими ремінцями, золотистими прикрасами, ніжним макіяжем та фірмовою укладкою волосся.



Тіна Кароль отримала орден княгині Ольги III ступеня / Фото: Антон Кулаковський



Тіна Кароль з державною нагородою / Фото: Антон Кулаковський

Варто нагадати, що державні нагороди українським артистам Президент України присвоїв напередодні Дня Конституції. Відтак, Музиканти Потап та Арсен Мірзоян удостоєні званнями "Заслужений артист України", а співачки Тіна Кароль та Ірина Білик – орденами княгині Ольги ІІІ ступеня.