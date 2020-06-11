Днями в Україні оголосили про зйомки 2 сезону комедійного серіалу "Великі Вуйки". Виявилось, що, окрім головних акторів, у телепроєкті з'являться інші знаменитості. Зокрема, співачка Тіна Кароль.

Поки автори проєкту не розсекречують, яку ж роль отримала популярна співачка. Однак на ТСН вже опублікували перші кадри зі знімального майданчика серіалу "Великі Вуйки 2". На знімках Тіна Кароль постала у різнокольоровій сукні з бахромою.

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"Перші знімальні дні у серіалі випали на справжній початок літа. Сонце, друзі-колеги й творча атмосфера – це те, чого так бракувало під час карантину. Творча група дотримується норм адаптивного карантину, тож на майданчику не так багато акторів, як зазвичай, але робота і жарти кожного з команди заряджають гарним настроєм", – поділилась Тіна Кароль.



Тіна Кароль на зйомках серіалу "Великі Вуйки 2" / Фото ТСН

А вже на іншому знімку артистка позувала поряд з ще однією зіркою серіалу – Лілією Ребрик. 10 червня акторка зізналась, що почала роботу над "Великими Вуйками 2" та невдовзі з'явиться перед глядачами в образі Ірини.



Тіна Кароль та Лілія Ребрик на зйомках / Фото ТСН

Що відомо про "Великі Вуйки 2"

У продовженні комедійного серіалу гуцули Іван Петрук, Бодя, Штефко та Василь Микитюк повертаються до рідного села. Чоловіки пройшли чимало курйозних пригод та таки вибороли кошти на зведення нової дороги. Тепер у їхньому селі побудували готель, а всі жителі Великих Вуйок чекають на туристів.

Юрій Горбунов, який виконав одну з головних ролей та є продюсером серіалу, відкрив ще кілька деталей сюжету. За його словами, Іван Петрук намагатиметься побудувати стосунки з коханою Галиною, яку зіграла Надія Мейхер. Та чи зможе красуня, яка звикла до життя у місті, звикнути до нових буднів – глядачі дізнаються вже восени 2020 року.

Наразі відомо, що у серіалі "Великі Вуйки 2" зіграли актори: