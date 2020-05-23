Тіна Кароль підкорила Говерлу разом з сином: фантастичні кадри

Популярна українська співачка проводила ізоляцію у приватному будинку під Києвом разом з сином Веніаміном. Після послаблення карантинних обмежень Тіна Кароль вирішила відпочити від буденності у Карпатах. Родина підкорила Говерлу та показала, як триває їхня подорож.

Про особливу любов Тіни Кароль до природи та рослин відомо давно, адже на території її будинку велика ділянка виділена для городництва та садівництва. Після тривалого дотримання карантину та перед відновленням музичної кар'єри зірка вирішила активно відпочити в Українських Карпатах разом зі своїм 11-річним сином Веніаміном. Світлинами та відео з подорожі вона поділилася в інстаграм-сторіс.

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Впродовж кількох днів Тіна Кароль подорожує Західною Україною, милуючись фантастичними пейзажами. Вона мандрувала горами позашляховиком, фотографувалася серед густих лісів та полонин, спостерігала за тим, як роблять бринзу та випасають овець. У сільській місцевості її син Веніамін не відмовлявся від фізичною роботи та рубав дрова.

Разом з зірковою матусею хлопець підкорив вершину Карпат Говерлу. Знаменита співачка закликала українські родини відволікатися від стресів та карантину саме серед мальовничої природи. "Я в захопленні. Ми кожного дня відчуваємо прилив емоцій та радощів", – розповіла Тіна Кароль.

Яке вбрання обирає Тіна Кароль для відпочинку в Карпатах

Для мандрівки в горах співачка обирає буденні теплі вбрання, адже на вершинах схилів сніг залишається у будь-яку пору року. Так, вона одягала чорні штани, масивні кросівки, джемпер та вовняний кожушок. Говерлу Тіна Кароль підкорювала з великим жовтим рюкзаком у шапці та стильному білому костюмі, зав'язавши синю ковдру на стегнах, аби зігрітися. Не забуває зірка й про чинні карантинні обмеження та всюди бере з собою захисну маску. У горах вона майже відмовилася від макіяжу, фарбуючи лише вії.

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