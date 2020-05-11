Тіна Кароль підкорила мережу світлинами з сином: Щастя бути мамою

Популярна українська співачка – щаслива мама 11-річного сина Веніаміна. У День матері Тіна Кароль вирішила показати спільні фото з нащадком, з яким проводить карантин. Зірка опублікувала архівні кадри, які були зроблені під час нечастих родинних зустрічей.

Син Тіни Кароль навчається у Великій Британії в українській сім'ї та бачиться з зірковою матусею не надто часто, зважаючи на суттєву відстань та напружений графік співачки. Проте впродовж карантину Веніамін має змогу відчути всю любов і тепло мами, з якою проводить своє дозвілля. Так, сама знаменитість в інстаграм-профілі зізналася, що виховання сина для неї – справжнє щастя.

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З нагоди Дня матері Тіна Кароль показала серію спільних фото з сином, які були зроблені ще до початку пандемії. Тоді родина разом подорожувала та насолоджувалася компанією одне одного. Відома виконавиця не надто охоче афішує життя своєї сім'ї, проте Веніамін вже давно не залишається без уваги прихильників зірки.



Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото: Instagram Stories / @tina_karol



Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото: Instagram Stories / @tina_karol



Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото: Instagram Stories / @tina_karol

Цьогоріч Тіні Кароль вдалося відзначити Великодні свята разом з нащадком, адже вона потурбувалася про те, щоб він проводив ізоляцію поряд із нею. Під час карантину Тіна Кароль та Веніамін з користю проводили час за книгами, велопрогулянками, городництвом і кулінарією. Співачка досить часто демонструвала успіхи сумлінного сина в мережі, що викликало неабиякий захват фоловерів.