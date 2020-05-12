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Тіна Кароль поділилась романтичними знімками у звабливій сукні

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Тіна Кароль показала звабливе фото
Тіна Кароль показала звабливе фото / Instagram / @tina_karol

Співачка Тіна Кароль вже давно підтверджує думку, що є іконою стилю в Україні. Артистка обирає дорогі та розкішні вбрання, які вдало підкреслюють її жіночність та сексуальність.

12 травня на інстаграм-сторінці Тіна Кароль похизувалась черговою новинкою свого гардеробу. Співачка одягнула чорну сукню звабливого крою. Вбрання оголювало спину, що було чудово видно на знімку. А от як сукня виглядає у повний ріст – прихильникам Тіни Кароль доведеться фантазувати самим. 

Це варто побачити: Дан Балан зачарував мережу спільним фото з Тіною Кароль

Свій образ зірка вирішила доповнити романтичними кучерями. Ефектний макіяж з акцентом на очі завершив бездоганний look Тіни Кароль. 

Це не вперше артистка приміряє звабливі чорні сукні для фотосесій. Раніше Тіна Кароль розбурхала мережу серією грайливих фото, автором яких була Анна Гончарова. 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Тіна Кароль Стиль і мода
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