Популярна українська співачка Тіна Кароль вкотре підірвала мережу еротичною фотографією. Зірка постала перед камерою у сексуальному образі, продемонструвавши свої апетитні форми.

Останнім часом артистка часто поширює на особистій сторінці в інстаграмі еротичні фото. Вона не соромиться позувати у привабливих та відвертих образах, хизуючись спокусливою фігурою.

До теми У мереживному боді: Тіна Кароль розбурхала мережу ніжним образом

Днями у мережі з'явився колаж кадрів з фотосесії, якою Тіна вже ділилася з підписниками. Тоді вона постала перед камерою фотографа Антона Кулаковського у білому мереживному боді на бретелях. Такий look знаменитість доповнила красивою укладкою та ніжним макіяжем у нюдових відтінках.

Кароль позувала, сидячи на лавці. Увагу привертає проникливий погляд виконавиці, який вона відвела вбік. На іншому фото Тіна опустила очі вниз. Таке вбрання та пози продемонстрували приголомшливу вроду зірки та її апетитні форми.

На кожній світлині виконавиця зображена еротично та, водночас, ніжно. Вона є прикладом жіночності та краси для багатьох українських жінок.



Звабливий образ Тіни Кароль / Instagram / @tina_karol