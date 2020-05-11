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Тіна Кароль приголомшила кондитерськими здібностями сина: відео

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Українська співачка, народна артистка України Тіна Кароль час на карантині проводить разом із 10-річним сином Веніаміном. Зірка ділиться приємними моментами з шанувальниками і днями показала, як хлопчик готує "Тірамісу".

Зазвичай, Тіна не так часто бачиться з сином, бо він навчається у Великій Британії. Проте карантин дав можливість вдосталь насолодитися спільним спілкуванням. Днями на інстаграм-сторінці фан-клубу виконавиці з'явилося відео, де показано, як Веніамін готує для своєї зіркової мами.

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На офіційний акаунт Тіни Кароль в інстаграмі вже підписалося півтора мільйона користувачів мережі. Веніамін вирішив привітати найріднішу з цією подією і власноруч приготував для неї  торт "Тірамісу".

На ролику, який поширили прихильники співачки, видно, як хлопчик сам займається процесом приготування: збиває яйця, додає сир, викладає печиво та посипає готовий десерт какао.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові діти Тіна Кароль LifeStyle
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