Українська співачка Тіна Кароль переглянула відео зі свого весілля з Євгеном Огіром. Фрагменти ролика артистка опублікувала в мережі, чим розчулила усіх прихильників.

Відео з'явилось в інстаграм-сторіс та одразу ж потрапило на фан-сторінку Тіни Кароль. На кадрах видно, що артистка переглядає весільний ролик на ноутбуці та знімає зображення екрану для своїх прихильників. І хоч сама Тіна не постала на новому відео, воно все ж розчулило сотні користувачів мережі.

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Що відомо про особисте життя Тіни Кароль

Дату для публікації Тіна Кароль обрала не випадкову. Саме 15 червня 2008 року артистка обвінчалась з Євгеном Огіром. Церемонія пройшла у Києво-Печерській Лаврі в колі найближчих родичів та друзів. До цього пара таємно розписалась.



Тіна Кароль на вінчанні з Євгеном Огіром / Фото 1+1

На жаль, з чоловіком Тіна Кароль прожила всього 5 років. Євген Огір помер від раку шлунку 28 квітня 2013 року. Артистка не приховує, що після смерті чоловіка довго не могла оговтатись. В інтерв'ю "Слава+" Тіна Кароль розповіла, що мала посттравматичний синдром, який подолала тільки у 2019 році.

"Ти можеш здогадуватися, як мені було, але вважай, що все було в тумані. Скільки немає Жені? З 2013 року. Я завжди буду говорити про це: він мій чоловік, моє життя, моя доля", – зазначила Тіна Кароль.

Наразі артистці приписують роман зі співаком Даном Баланом. Однак Тіна Кароль активно спростовує ці чутки. Співачка заявляє, що після смерті Євгена Огіра у її серці є місце тільки для одного чоловіка – сина Веніаміна.