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Тіна Кароль вразила красою без макіяжу: дивовижне фото

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Тіна Кароль показала, як виглядає без макіяжу
Тіна Кароль показала, як виглядає без макіяжу / Instagram / @tina_karol

Народна артистка України Тіна Кароль не перестає вражати шанувальників новими світлинами. На черговому знімку вона продемонструвала свою природну красу.

Тіна Кароль є справжньою іконою стилю в українському шоу-бізнесі. Під час кожного публічного виходу вона демонструє свій вишуканий смак в одязі та постає у стильних вбраннях. Також співачка хизується своєю натуральною красою. Днями на сторінці фан-клубу зірки в інстаграмі з'явилася фотографія, на якій вона постала без макіяжу.  

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Тіна не боїться позувати перед камерами без гриму та не соромиться свого обличчя, коли на ньому немає макіяжу. Вона керується тим, що кожна жінка, насамперед, має подобатися собі такою, якою є і не старатися бути кимось іншим. 

Виконавиця зображена на фото у коричневій шапці та білому світшоті. Знаменитість мило усміхається. Також ми можемо побачити ластовиння на обличчі Кароль, яке додає такому образу особливого шарму. 

"Нас оточує стільки краси. Настав час її побачити", – зазначає народна улюблениця.

Тіна Кароль
Тіна Кароль без макіяжу / Instagram / @tinakarol_fantina

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Тіна Кароль Краса
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