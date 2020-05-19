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Тіна Кароль вразила образом в чорній перуці та заінтригувала: Мовчала про це багато років

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Популярна українська співачка Тіна Кароль заінтригувала мережу світлиною, на якій постала у чорній короткій перуці. Також вона зізналася, що приготувала сюрпризи про те, про що мовчала багато років.

Тіна Кароль є народною улюбленицею та однією із найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу. Вона невпинно дивує шанувальників та викликає захоплення. Днями на сторінці її фан-клубу в інстаграмі з'явилася незвична світлина.

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На фотографії, яку поширили в мережі, Тіна зображена у чорній короткій перуці. Вона стала акцентом в образі виконавиці та одразу привертає увагу. Одягнена Кароль у майку чорного кольору. Особливої звабливості додають оголені плечі артистки. На обличчі Тіна зробила насичений макіяж із червоною губною помадою.

Вона позує, спираючись на стіну, та проникливо дивиться в камеру.

Сцена – моя пристрасть, спокій, моє натхнення. Я приготувала для вас особливі сюрпризи. Про те, про що мовчала багато років,
– прокоментувала кадр Тіна Кароль.

Тіна Кароль
Тіна Кароль в чорній перуці / Instagram / @tinakarol_fantina

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода Тіна Кароль
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