Тіна Кароль зачарувала мережу звабливою світлиною

Знаменита співачка Тіна Кароль вкотре доводить, що є не лише талановитою артисткою, а й однією із найкрасивіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона поділилася черговою фотографією, на якій продемонструвала свою сексуальність та жіночність.

Тіна Кароль полюбляє ділитися звабливими світлинами із шанувальниками. Вона знає, як привернути до себе увагу та розбурхати мережу і неодноразово вдавалася до цього. На її особистій сторінці в інстаграмі рідко з'являються нові знімки, проте кожен новий кадр демонструє її вишуканість, ніжність та пристрасть. Днями народна артистка опублікувала саме таку фотографію.

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Півтора мільйона підписників з нетерпінням чекають від своєї улюблениці нових публікацій. Кожен із них впевнений, що українська поп-діва приголомшить привабливим образом.

Виконавиця поділилася чорно-білою світлиною, на якій постала у розстебнутій чоловічій сорочці білого кольору та продемонструвала декольте. Волосся вона вклала у звичні для себе локони, а на обличчі зробила виразний макіяж з акцентом на очах. Зачаровує погляд Тіни, адже вона проникливо дивиться в камеру.



Спокуслива Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Зазначимо, що це вже не перше чорно-біле фото Кароль, яке вона поширила на інстаграм-акаунті. Пропонуємо переглянути, у яких образах поставала співачка.



Співачка Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol



Романтична Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol



Приваблива Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol



Сексуальна Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol