Тіна Кароль знялася у фотосесії без білизни: еротичне фото

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно опублікувала кадри з нової фотосесії на якій постала в жакеті на оголене тіло. Втім згодом, виконавиця розбурхала мережу ще більше, адже поділилася кадром без білизни.

Інтимну світлину Тіна Кароль опублікувала у своєму інстаграмі. 35-річна співачка постала перед фотокамерою в білосніжній сорочці без спідньої білизни, спокусливо оголивши груди, інтимне місце прикрила рукою. Еротичний кадр доповнили кучері та вишуканий макіяж.

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Спекотну фотосесію для Тіни Кароль влаштувала фотографиня Анна Гончарова. Пишними формами співачки помилувалися всі підписники в інстаграмі та виявили неабияке захоплення зіркою.

"Дзвоніть пожежникам, я палаю", "Вогнище", "Яка ти красуня, я не можу", "Стало спекотно", "Тіна, ти неймовірна", "Нереально красива", "Королева", – писали прихильники в коментарях.

Раніше, артистка опублікувала колаж фотографій, на яких вона постала в білому костюмі без білизни. Фотосесія зібрала понад 70 тисяч вподобань та тисячу коментарів.