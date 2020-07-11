Французька модель та мама однорічної донечки швидко привела себе у форму після пологів й сміливо роздягається на камеру. Тіна Кунакі стала обличчям білизняного бренду й засвітила тіло у відвертій зйомці на тлі фантастичних пейзажів.

23-річна модель продовжує ділитися результатами кампейну для бренду CUUP, який зняли на лоні природи. В інстаграм-профілі Тіна Кунакі опублікувала ефектні фото, на яких приміряла вишукані комплекти білизни.

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На одному з кадрів зірка позувала у білому бюстгальтері й високих трусиках з напівпрозорої тканини з атласними вставками. Білизна підкреслювала всі принади стрункого тіла Тіни Кунакі – пружні сідниці, пишні груди, які апетитно виглядали у розкішному комплекті.

На схилах поряд з табуном коней вона вирішила бути максимально природною – без косметики та укладки хвилястого волосся. Модель показала не лише статичні пози, а й весело бігала під прицілом камери з сорочкою у руках.

Не менш спокусливим було фото Тіни Кунакі у такому ж комплекті білизни чорного кольору. Вона позувала лежачи поряд з собаками й, судячи з усього, була в захваті від таких партнерів у кадрі. На світлині модель показала струнку талію та пишні груди. Через бюстгальтер просвічувалися й соски знаменитої красуні, що додало екстримальної пікантності.