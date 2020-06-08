23-річна французька модель публічно привітала маму Надю Кунакі з днем народження. Тіна Кунакі показала особливі фото, на яких вони позують вагітними в однакових сукнях. Різниця між світлинами 18 років.

Зворушливе привітання з нагоди дня народження матері Тіна Кунакі опублікувала в інстаграм-профілі. Популярна модель не лише відшукала архівні фото в сімейних альбомах, а й влаштувала особливу зйомку.

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Як виглядала мама Тіни Кунакі

Світлина, яку показала зірка, зроблена 19 років тому. На той час Надя Кунакі була вагітна молодшим братом моделі Закарі. Вона позувала з маленькою донькою в саду, одягнувши довгу обтислу сукню червоного кольору зі східним принтом, яка підкреслювала її округлий живіт. 4-річна Тіна Кунакі тримала матусю за руку та була вбрана у синю сукню-комбінезон та кросівки. Варто наголосити, що мама знаменитості виглядає приголомшливо й досі.



Вагітна мама Тіни Кунакі 19 років тому / Фото: Instagram / @tinakunakey



Вагітна мама Тіни Кунакі 19 років тому / Фото: Instagram / @tinakunakey

Як виглядає Тіна Кунакі

Серію фото продовжив кадр, на якому постала сама модель. Навесні минулого року вона народила доньку Амазоні французькому кіноактору Венсану Касселю. Вагітною вона часто позувала перед камерою, а для однієї зі зйомок одягла сукню мами, яку вона зберегла для доньки. Тіна Кунакі позувала в тому ж вбранні, що й її мама 18 років тому, будучи вагітною сином.

"З днем ​​народження моя надзвичайна мама, мій приклад. Я люблю тебе всім серцем", – лаконічно та влучно прокоментувала зірка.



Тіна Кунакі в сукні мами часів вагітності / Фото: Instagram / @tinakunakey